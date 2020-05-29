"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)

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С сегодняшнего дня, 1 июня, водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».
Об этом сообщается на сайте МВД.
На первом этапе работы системы будут выявляться только факты превышения скорости. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч (плюс-минус 2 км/ч – на возможную погрешность измерительного прибора Каскад).
Где установлены камеры видеофиксации в Киевской области:
Карта: МВД
Карта: Патрульная полиция в г. Киеве
Также размещение камер можно смотреть на интерактивной карте.
Фиксируются ли приборами ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетка:
Если транспортным средством пользуется несколько человек, кто будет нести ответственность:
В каких случаях лицо освобождается от административной ответственности:
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