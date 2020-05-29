"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)

С сегодняшнего дня, 1 июня, водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».

Об этом сообщается на сайте МВД.

На первом этапе работы системы будут выявляться только факты превышения скорости. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч (плюс-минус 2 км/ч – на возможную погрешность измерительного прибора Каскад).

Где установлены камеры видеофиксации в Киевской области:

в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями;

в дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.



Карта: МВД



Карта: Патрульная полиция в г. Киеве

Также размещение камер можно смотреть на интерактивной карте.

Фиксируются ли приборами ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетка:

если нарушитель закроет каким-либо предметом номерной знак или вовсе его снимет, то нарушение не зафиксируется;

однако есть другие рычаги влияния на таких правонарушителей – это штраф при остановке такого ТС за управление без номерных знаков или со знаками, которые не соответствуют стандартам;

патрульная полиция имеет доступ к системе «Безопасный город», а это более 6 тысяч камер видеонаблюдения по городу Киеву, поэтому таких нарушителей будут отслеживать и привлекать к административной ответственности.

Если транспортным средством пользуется несколько человек, кто будет нести ответственность:

постановление будет выноситься на лицо, по которому зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД . Если определен надлежащий пользователь – ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано за юридическим лицом – руководитель юридического лица. О том, как к правильно оформить другого водителя на машину, читайте здесь.

В каких случаях лицо освобождается от административной ответственности: