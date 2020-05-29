Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксации

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С 1 июня начала работу система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения – на первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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По его словам, позже начнут фиксировать другие нарушения: проезд на запрещенный сигнал светофора, перекресток, двойная полоса, движение полосой для общественного транспорта и т.д.
Министр рассказал, что на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации, в столице – работают 20 камер. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.
“Еще 5 КАФов будут установлены во Львовской области. Всего в планах до конца года – еще 220 КАФов”, – добавил глава Мининфраструктуры.
Также, по его словам, закупили центр обработки данных и обустроили рабочие места.
Кроме этого, доработали программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации. А “Укрпочта” заключила договора, необходимые для доставки постановлений о привлечении к ответственности нарушителям.
Отметим, что в первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве.
“Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час”, – заявил заместитель главы МВС Антон Геращенко.
Владельцу Audi Q7 на адрес его регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.
Если оплатить штраф за такое нарушение в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней – 255 гривен.
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