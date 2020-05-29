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ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам для 60 тысяч компаний и предпринимателей

ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам для 60 тысяч компаний и предпринимателей

ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“До конца года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще более 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Для кого снизили ставки ежемесячной комиссии по кредитным лимитам на счета:

  • для 44 тысяч юридических лиц и предпринимателей;
  • для 15 тысяч заемщиков программы “КУБ”;
  • для более тысячи клиентов программ проектного кредитования.

Справка Finance.ua:

  • С 25 мая ПриватБанк снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.
  • Снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения программ поддержки малого бизнеса, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы / реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.
  • ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года “кредитные каникулы” для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина.

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По материалам Finance.UA
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