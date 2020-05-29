ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам для 60 тысяч компаний и предпринимателей

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ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“До конца года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще более 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.
Для кого снизили ставки ежемесячной комиссии по кредитным лимитам на счета:
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