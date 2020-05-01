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День финансов, 5 мая: о "новых деньгах" для малого бизнеса, новой валюте Ирана, и уже не новом курсе грн/долл.

День финансов, 5 мая: о "новых деньгах" для малого бизнеса, новой валюте Ирана, и уже не новом курсе грн/долл.

Вторник, 5 мая: о программах и деньгах для бизнеса, контрактах заробитчан и даже смене названий валют:

“Новые деньги” для малого бизнеса. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в подробностях рассказал о программе “Новые деньги”, которая предусматривает финансирование микро- и малых предприятий – компаний с оборотом в эквиваленте 10 млн евро. По его словам, программа уже на финальной стадии, однако для ее запуска необходима поддержка ВР.

Счастливое число 42, или в каких банках можно получать пособия и пенсии. Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений. На сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка. Вот полный список.

В заробитчане? Только через трехмесячный контракт. Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца. По его словам, это нужно, чтобы “остановить так называемый туризм”, когда человек будет ездить на две недели. В это же время… Центр занятости сообщает: количество безработных за год в Украине выросло почти на 50%. 🤔

На товары из Китая тратим больше. В Новой Почте подсчитали, что в среднем за день клиенты-украинцы заказывают около 2,6 тонн товаров с Aliexpress. Количество заказов с него выросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года. Средний чек покупок до карантина составлял $6,6, теперь он вырос до $11,6.

Что случилось с курсом в апреле? Заместитель главы НБУ Рожкова сообщила, что снижение курса доллара к гривне в апреле – в начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта. Она также напомнила, что сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей.

Риал уже не “торт”, или в Иране и вовсе деноминация. В Иране, который страдает от нефтяного кризиса, парламент принял законопроект о деноминации национальной валюты и смене ее названия. На иранской валюте уберут четыре нуля. Кроме того, она теперь будет называться “томан”, а не “риал”. Смена названия валюты обсуждалась 16 лет. Переходной период и замена валюты займут 2 года. В течение этого времени действовать будут как риалы, так и томаны. Томанами называли иранскую валюту до 1932 года.

По материалам Finance.UA
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