Увеличение среднего чека в два раза: как украинцы покупают в Китае во время карантина

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В среднем за день клиенты-украинцы заказывают около 2,6 тонн товаров с Aliexpress. Количество заказов с него выросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные “Новой почты”.
Напомним, “Новая почта” запустила грузовые рейсы из Китая. За 1 квартал 2020 года компания доставила только самолетами более 1 тыс. тонн товаров из Китая и США.
Средний чек покупок. До карантина он составлял $6,6, теперь он вырос до $11,6.
Самые популярные заказы. Среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения – маски, респираторы, термометры и тому подобное. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы.
Популярные американские онлайн-магазины. После Aliexpress по популярности среди украинцев занимают: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.
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