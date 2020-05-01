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Увеличение среднего чека в два раза: как украинцы покупают в Китае во время карантина

Увеличение среднего чека в два раза: как украинцы покупают в Китае во время карантина

В среднем за день клиенты-украинцы заказывают около 2,6 тонн товаров с Aliexpress. Количество заказов с него выросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные “Новой почты”.

Напомним, “Новая почта” запустила грузовые рейсы из Китая. За 1 квартал 2020 года компания доставила только самолетами более 1 тыс. тонн товаров из Китая и США.

Средний чек покупок. До карантина он составлял $6,6, теперь он вырос до $11,6.

Самые популярные заказы. Среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения – маски, респираторы, термометры и тому подобное. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы.

Популярные американские онлайн-магазины. После Aliexpress по популярности среди украинцев занимают: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.

Справка Finance.ua:

  • В мобильном приложении «Новая Почта» доступна функция, которая предоставляет возможность оплатить доставку или осуществить онлайн наложенный платеж за третье лицо — получателя отправления.
  • «Новая почта» с 18 марта отменила плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

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По материалам Finance.UA
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