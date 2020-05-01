В НБУ назвали причины снижения курса доллара

Снижение курса доллара к гривне в апреле – в начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире канала “Украина 24”.

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Как отметила Рожкова, на курс доллара влияют не какие-то события, а спрос и предложение.

“На сегодняшний день мы видим, что ввиду карантинных мер, в том в числе не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту”, – сказала она.

Рожкова напомнила, что сегодня мы также являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей. “И это также снижение спроса на иностранную валюту”, – добавила она.

Первый заместитель главы НБУ убеждена, что ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, нежели экономическими. Этот всплеск закончился, сегодня курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.

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