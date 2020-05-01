Пенсии и пособия можно получить в 42 банках (список)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Как сообщили в пресс-службе министерства, на сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка.
В частности, в перечне значатся следующие банки: “Ощадбанк”, “ПриватБанк”, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, “Агропросперис Банк”, “Аккордбанк”, “Акцент-банк”, “Альфа-Банк”, “Альянс”, “Восток”, “Глобус”, “Восточно-украинский банк “Грант”, “Идея Банк”, “Индустриалбанк”, “Клиринговый дом”, “Коммерческий индустриальный банк”, “Банк Кредит Днепр”, “Креди Агриколь Банк”, “Кредобанк”, “Кристалбанк”, “Львов”, “Мегабанк”, “Метабанк”, “Международный инвестиционный банк”, “Мотор-банк”, “МТБ Банк”, “ОТП Банк”, “Пивденный”, “Пиреус Банк МКБ”, “Поликомбанк”, “Полтава-банк”, “Правэкс Банк”, “Первый украинский международный банк”, “Радабанк”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Сич”, “ТАСкомбанк”, “Укрстройинвестбанк”, “УкрСиббанк”, “Универсал Банк”, “Форвард”, “Юнекс Банк”.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетовВчера, 16:34 - 3105 22
Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber EatsВчера, 15:04 - 2760 11
В Минэкономики отметили снижение цен на мясо, молоко и овощиВчера, 17:40 - 772 8
Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)Вчера, 14:46 - 4748 6
Аэропорт "Киев" заявил о риске банкротства: просит десятки миллионов на зарплаты4 ч. назад - 681 4
Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетовВчера, 16:34 - 3105 22
В НБУ назвали причины снижения курса доллара6 ч. назад - 2940 3
Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber EatsВчера, 15:04 - 2760 11
Курс гривны в мае - прогнозы экспертовВчера, 20:00 - 2609 3
Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое. Лидеры рынка7 ч. назад - 1553 2
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D5 ч. назад - 326 1
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1316
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1915 4
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 5086 14
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1859