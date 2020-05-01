Пенсии и пособия можно получить в 42 банках (список)

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка.

В частности, в перечне значатся следующие банки: “Ощадбанк”, “ПриватБанк”, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, “Агропросперис Банк”, “Аккордбанк”, “Акцент-банк”, “Альфа-Банк”, “Альянс”, “Восток”, “Глобус”, “Восточно-украинский банк “Грант”, “Идея Банк”, “Индустриалбанк”, “Клиринговый дом”, “Коммерческий индустриальный банк”, “Банк Кредит Днепр”, “Креди Агриколь Банк”, “Кредобанк”, “Кристалбанк”, “Львов”, “Мегабанк”, “Метабанк”, “Международный инвестиционный банк”, “Мотор-банк”, “МТБ Банк”, “ОТП Банк”, “Пивденный”, “Пиреус Банк МКБ”, “Поликомбанк”, “Полтава-банк”, “Правэкс Банк”, “Первый украинский международный банк”, “Радабанк”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Сич”, “ТАСкомбанк”, “Укрстройинвестбанк”, “УкрСиббанк”, “Универсал Банк”, “Форвард”, “Юнекс Банк”.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров с 10 января изменил порядок отбора уполномоченных банков для выплат пенсий и зарплат работникам бюджетных учреждений, в связи с чем Министерство финансов обязало банки в трехмесячный срок – до 10 апреля – подать ряд документов, пригрозив в противном случае лишить статуса уполномоченного банка.

В декабре Кабинет Министров Украины принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам.

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