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Пенсии и пособия можно получить в 42 банках (список)

Пенсии и пособия можно получить в 42 банках (список)

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 42 банка.

В частности, в перечне значатся следующие банки: “Ощадбанк”, “ПриватБанк”, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, “Агропросперис Банк”, “Аккордбанк”, “Акцент-банк”, “Альфа-Банк”, “Альянс”, “Восток”, “Глобус”, “Восточно-украинский банк “Грант”, “Идея Банк”, “Индустриалбанк”, “Клиринговый дом”, “Коммерческий индустриальный банк”, “Банк Кредит Днепр”, “Креди Агриколь Банк”, “Кредобанк”, “Кристалбанк”, “Львов”, “Мегабанк”, “Метабанк”, “Международный инвестиционный банк”, “Мотор-банк”, “МТБ Банк”, “ОТП Банк”, “Пивденный”, “Пиреус Банк МКБ”, “Поликомбанк”, “Полтава-банк”, “Правэкс Банк”, “Первый украинский международный банк”, “Радабанк”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Сич”, “ТАСкомбанк”, “Укрстройинвестбанк”, “УкрСиббанк”, “Универсал Банк”, “Форвард”, “Юнекс Банк”.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров с 10 января изменил порядок отбора уполномоченных банков для выплат пенсий и зарплат работникам бюджетных учреждений, в связи с чем Министерство финансов обязало банки в трехмесячный срок – до 10 апреля – подать ряд документов, пригрозив в противном случае лишить статуса уполномоченного банка.
  • В декабре Кабинет Министров Украины принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

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По материалам Finance.UA
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