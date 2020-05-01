Количество безработных за год в Украине выросло почти на 50% - центр занятости

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По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению с маем прошлого, 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.
“По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. лиц, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи)”, – говорится в сообщении.
С начала действия карантина статус безработного получили почти 156 тысяч граждан.
Количество вакансий уменьшилось до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.
“Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения. Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а работодателям – квалифицированный персонал”, – отмечают в центре занятости.
Сейчас есть спрос работодателей на работников:
Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, специалистов, врачей, а также для квалифицированных рабочих – электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.
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