Количество безработных за год в Украине выросло почти на 50% - центр занятости

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению с маем прошлого, 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

“По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. лиц, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи)”, – говорится в сообщении.

С начала действия карантина статус безработного получили почти 156 тысяч граждан.

Количество вакансий уменьшилось до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

“Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения. Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а работодателям – квалифицированный персонал”, – отмечают в центре занятости.

Сейчас есть спрос работодателей на работников:

в сфере сельского и лесного хозяйства. Это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ. Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и др;

в сфере торговли и предоставления услуг, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);

в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом);

в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник);

в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, специалистов, врачей, а также для квалифицированных рабочих – электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

Справка Finance.ua:

В течение карантина обеспечена возможность подачи заявлений на получение статуса безработного и пособия по безработице дистанционно. Также зарегистрироваться как безработный и оформить пособие с недавних пор можно через онлайн-портал государственных услуг «Дія».

Минимальный размер пособия по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения повышена с 650 до 1000 грн.

Зарегистрированным в службе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию.

Работодатели из числа субъектов малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили свою деятельность во время карантина, могут получить помощь по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.