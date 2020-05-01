У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио 5 мая.

“Сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными, и сегодня компании из Европы, европейские представители правительственных организаций обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми в различных сферах экономики… Мы говорим о том, что контракты должны быть не менее трех месяцев, так как для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек будет ездить на две недели и меньше туда-обратно, то это будет очень быстрый канал привоза в Украину коронавируса”, – сказал Шмыгаль.

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Таким образом, по словам Шмыгаля, правительство хочет позаботиться и о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия, и об украинцах, которые остаются в Украине.

Шмыгаль также ответил на упреки в адрес правительства о «рабстве» в этой ситуации.

“Рабство – это когда украинцы жили в бараках или подвалах без вентиляции, когда не получали официальной зарплаты, когда их выбрасывали с работы и не обеспечивали элементарных условий социальной и медицинской защиты. Это было рабство. Сегодня мы едва ли не впервые получили возможность достойно представлять наших людей на рынке труда в Европе, когда мы можем обеспечить достойные, соответствующие условия”, – заявил Шмыгаль.

Он заметил, что речь идет, в том числе, о надлежащих условиях для медицинского страхования, обеспечения лечения, проживания, возвращения украинцев домой.

Справка Finance.ua:

Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен.

В Украине запустят кредитные программы, в том числе ипотечные, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну.