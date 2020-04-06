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Эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина

Эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина

После того как страны ЕС снимут карантин, часть украинских заробитчан сможет вернуться к легальной работе в Евросоюзе. При этом из-за роста безработицы рынок легальной работы будет сужаться. Однако спрос на нелегальную рабочую силу, наоборот, будет расти.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Так, экс-министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что после победы над пандемией желающих из Украины поехать в страны ЕС подзаработать станет еще больше, чем раньше.

“Думаю, восстановление экономики (в ЕС. – Ред.) произойдет довольно быстро. И я считаю, что после пандемии в страны ЕС поедет работать даже больше украинцев, чем работали раньше. Это связано с несколькими причинами. Например, с тем, что уровень зарплат в ЕС, конечно, снизится. И многие европейцы будут работать в такой ситуации на некоторых участках, скажем так, без желания. Соответственно, для украинцев появятся новые шансы”, – предположил он.

При этом есть опасения, что в нынешней экономической ситуации работодатели предпочтут нанимать украинцев нелегально.

“Боюсь, если восстановление экономики ЕС пойдет сложно, есть риск того, что увеличится количество нелегальных работников. Многие украинцы легальную работу найти не смогут. А у работодателей будет интерес брать украинцев нелегально. Это будет очень выгодно. То есть поедет на работу больше украинцев. Но, к сожалению, я этого очень боюсь, что они будут работать нелегально, не имея социальных гарантий”, – сказал Климкин.

В то же время политолог Владимир Фесенко считает, что Евросоюз введет более жесткий режим контроля, и возможности нелегальной занятости в ЕС уменьшатся.

“Часть мигрантов, имеющих трудовую визу, думаю, смогут без проблем вернуться, когда ситуация успокоится и возобновится работа бизнеса. Всем остальным надо быть готовыми, что варианты с нелегальным трудом будут усложнены, меньше будет возможностей уехать в Европу. Попытки нанять нелегалов и трудоустроиться нелегально, безусловно, будут. Другой вопрос, что со стороны государств ЕС будет гораздо более жесткий контроль. Одно дело – когда нелегалы работали в условиях “мирного времени”. Другое дело – после такой мощной пандемии, которая наложила отпечаток на все. Пограничный контроль, даже внутри ЕС, думаю, будет усиливаться. И считаю, что число трудовых мигрантов сократится. Плюс в ЕС будет расти безработица. Возможность найти работу сократится”, – сказал эксперт.

По материалам Сегодня
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