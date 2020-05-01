Иран провел деноминацию и сменил название валюты

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В Иране, который страдает от нефтяного кризиса, парламент принял законопроект о деноминации национальной валюты и смене ее названия.
Об этом, со ссылкой на агентство Mehr, сообщает сайт Сегодня.
На иранской валюте уберут четыре нуля. Кроме того, она теперь будет называться “томан”, а не “риал”. 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана. Переходный период составит два года. За это время закон должен полностью заработать, а денежная масса – замениться. В переходный период иранцы смогут расплачиваться и риалами, и томанами.
Деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет. Томан ранее уже ходил в Иране – до 1932 года. А с введением в оборот риала иранцы все равно сохраняли традицию называть банкноты в 10 риалов томанами.
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