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"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержки

"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержки

Программа “Новые деньги” предусматривает финансирование микро- и малых предприятий – компаний с оборотом в эквиваленте 10 млн евро.

Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Цель программы – предоставить финансирование на первоочередные цели, необходимые предприятиям для выплаты заработной платы, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.

По его словам, программа уже на финальной стадии, однако для ее запуска необходима поддержка ВР.

Что еще известно о программе:

  • предусматривается срок кредитования до двух лет, процентная ставка 3%,
  • разница между 3% и ставкой, которая будет определена банками на основе рефинансирования Национального банка, который также является участником этой программы, будет компенсироваться государством;
  • она будет схожа с программой “5-7-9”, но будет касаться именно “новых средств”;
  • срок будет увеличен до двух лет;
  • отсрочка по телу выплаты кредита на 8 месяцев и отсрочка выплаты процентов.

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Условия для участия в программе (будут корректироваться в момент финального принятия постановлением КМУ):

  • сохранение фонда оплаты труда;
  • сохранение численности персонала.

Справка Finance.ua:

  • Глава Минэкономразвития Игорь Петрашко рассказал о механизмах поддержки микро- и малого бизнеса, планирующиеся на ближайшее время.
  • На время карантина городские власти Киева совместно с Фондом развития предпринимательства внедряют кредитование инвестпроектов для бизнеса под 6,5%.
По материалам УНН
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