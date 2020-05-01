"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержки

Программа “Новые деньги” предусматривает финансирование микро- и малых предприятий – компаний с оборотом в эквиваленте 10 млн евро.

Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Цель программы – предоставить финансирование на первоочередные цели, необходимые предприятиям для выплаты заработной платы, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.

По его словам, программа уже на финальной стадии, однако для ее запуска необходима поддержка ВР.

Что еще известно о программе:

предусматривается срок кредитования до двух лет, процентная ставка 3%,

разница между 3% и ставкой, которая будет определена банками на основе рефинансирования Национального банка, который также является участником этой программы, будет компенсироваться государством;

она будет схожа с программой “5-7-9”, но будет касаться именно “новых средств”;

срок будет увеличен до двух лет;

отсрочка по телу выплаты кредита на 8 месяцев и отсрочка выплаты процентов.

Условия для участия в программе (будут корректироваться в момент финального принятия постановлением КМУ):

сохранение фонда оплаты труда;

сохранение численности персонала.

Справка Finance.ua:

Глава Минэкономразвития Игорь Петрашко рассказал о механизмах поддержки микро- и малого бизнеса, планирующиеся на ближайшее время.