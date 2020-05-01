"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержки

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Программа “Новые деньги” предусматривает финансирование микро- и малых предприятий – компаний с оборотом в эквиваленте 10 млн евро.
Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Цель программы – предоставить финансирование на первоочередные цели, необходимые предприятиям для выплаты заработной платы, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.
По его словам, программа уже на финальной стадии, однако для ее запуска необходима поддержка ВР.
Что еще известно о программе:
Условия для участия в программе (будут корректироваться в момент финального принятия постановлением КМУ):
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