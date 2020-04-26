День финансов, 30 апреля: помощь от государства при частичной безработице, главные условия для заробитчан, жизнь в Швеции

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Четверг, 30 апреля. Перед Днем трудящихся выяснили много моментов для тех, кто привык работать, зарабатывать и распоряжаться своими средствами:
Освобождение ФЛП от ЕСВ. Физических лиц-предпринимателей предлагают освободить от уплаты единого социального взноса за май 2020 года. Соответствующий законопроект Рада приняла в первом чтении 30 апреля. Законопроектом также продлевается срок моратория на проверки бизнеса. Депутаты отказались голосовать за закон в целом, однако сократили срок подачи поправок к нему. Это позволит рассмотреть этот законопроект во втором чтении быстрее.
Финансовые опасения украинцев. Многие украинцы потеряли работу во время карантина, что сказалось на их благосостоянии. В финансовом плане наибольшие опасения вызывают у людей девальвация гривны (55% опрошенных), проблема безопасности платежей, счетов и транзакций (40%), банкротство банков (33%), проблемы со снятием наличных в банкоматах и неспособность выплатить долги/кредиты (по 32%). Такие результаты исследования Kantar online TRACK, проведенного 16-21 апреля.
Финмониторинг и 5 ответов от НБУ. 28 апреля ввели обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. В Нацбанке предоставили ответы на пять самых актуальных вопросов по этому поводу.
О финансах, а именно о сервисе «Домашні Фінанси». Уважаемые пользователи сервиса, вынуждены сообщить не слишком приятное известие. После горячих обсуждений и споров мы приняли решение прекратить поддержку проекта «Домашні Фінанси» уже с 1 мая 2020 года. А с 1 января 2021 года сервис должен полностью прекратить работу.
Рынок диктует свои условия… Благодарим за то, что многие годы Вы доверяли «Домашнім Фінансам» и рекомендуем обратить внимание на несколько похожих сервисов.
Частичная безработица. Как получить помощь от государства. Количество безработных с каждым днем карантина в Украине только увеличивается. Обычно Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина. Чтобы получить помощь, вам понадобятся следующие документы.
Как изменились суммы и объемы микрокредитов во время карантина. На карантине микрофинансовые организации начали снижать риски, соответственно, снизились и средние суммы кредитов. Об этом рассказал руководитель маркетинга и коммуникаций PSP Platon Гела Слюсарчук во время вебинара FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО: Продолжение. Если сравнить средние суммы кредитов в период до карантина и сейчас, то они снизились на 30%.
Условия для работы украинцев за границей. В Кабмине назвали главные условия для заробитчан, которые планируют ехать на сезонные заработки в Европу. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, главным условием является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев, а также соблюдение социальных гарантий и условий труда.
Если вы собрались либо просто давно мечтаете пожить в Швеции – воспользуйтесь опытом одной украинки, которая последние 10 месяцев живет в Мальмё – административном центре южной части Швеции. Статья уже на Finance.ua:
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