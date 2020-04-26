Частичная безработица: как получить государственную помощь во время карантина

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Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.
«Решение о предоставлении или отказе в предоставлении помощи по частичной безработице принимает центр занятости в течение 3-х рабочих дней со дня подачи работодателем документов. После принятия решения о предоставлении пособия по частичной безработице в 3-дневный срок заключается договор, в котором определяются права и обязанности сторон, порядок перечисления работодателю средств Фонда и выплаты работникам пособия по частичной безработице на период карантина, гарантии занятости такого работника, ответственность сторон, срок действия договора», – разъяснил директор КМЦЗ Виктор Билыч.
Так, напомнил он, постановлением №306 Кабмина “о предоставлении и возврате средств, направленных на финансирование пособия по частичной безработице на период карантина” определен, в частности, механизм предоставления помощи субъектам малого и среднего предпринимательства для выплаты ее работникам (за исключением лиц, получающих пенсию и работающих по совместительству) в случае потери ими части зарплаты вследствие остановки (сокращения) деятельности.
Постановление определяет размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета 2/3 тарифной ставки, но не больше размера минимальной зарплаты.
Для получения пособия работодатель обращается в территориальный орган государственной службы занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) деятельности.
Чтобы получить помощь, необходимо предоставить следующие документы:
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