Частичная безработица: как получить государственную помощь во время карантина

Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

«Решение о предоставлении или отказе в предоставлении помощи по частичной безработице принимает центр занятости в течение 3-х рабочих дней со дня подачи работодателем документов. После принятия решения о предоставлении пособия по частичной безработице в 3-дневный срок заключается договор, в котором определяются права и обязанности сторон, порядок перечисления работодателю средств Фонда и выплаты работникам пособия по частичной безработице на период карантина, гарантии занятости такого работника, ответственность сторон, срок действия договора», – разъяснил директор КМЦЗ Виктор Билыч.

Так, напомнил он, постановлением №306 Кабмина “о предоставлении и возврате средств, направленных на финансирование пособия по частичной безработице на период карантина” определен, в частности, механизм предоставления помощи субъектам малого и среднего предпринимательства для выплаты ее работникам (за исключением лиц, получающих пенсию и работающих по совместительству) в случае потери ими части зарплаты вследствие остановки (сокращения) деятельности.

Постановление определяет размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета 2/3 тарифной ставки, но не больше размера минимальной зарплаты.

Для получения пособия работодатель обращается в территориальный орган государственной службы занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) деятельности.

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Чтобы получить помощь, необходимо предоставить следующие документы:

заявление в произвольной форме, в котором, в частности, указывается информация о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины и к которому прилагаются заверенные работодателем копии подтверждающих документов относительно среднего количества работников и дохода работодателя за календарный год, предшествующий году подачи в центр занятости документов (за 2019 год);

заверенную работодателем копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) деятельности;

сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта), у которых возникло право на помощь по частичной безработице на период карантина;

выданную ГНС справку об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за последние шесть месяцев, предшествующих дате приостановления (сокращения) деятельности.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 24 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек, что на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года.

В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.