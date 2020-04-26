ВР поддержала освобождение ФЛП от ЕСВ за май 2020 года

Физических лиц-предпринимателей предлагают освободить от уплаты единого социального взноса за май 2020 года.

Соответствующий закон Рада приняла в первом чтении 30 апреля.

Что предлагается.

освободить ФЛП от ЕСВ за март, апрель и май;

продлить до 31 мая срок освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя.

За второй квартал 2020 ФЛП нужно будет заплатить ЕСВ всего за 1 месяц – за июнь 2020 года.

Законопроектом также продлевается срок моратория на проверки бизнеса.

Депутаты отказались голосовать за закон в целом, однако сократили срок подачи поправок к нему. Это позволит рассмотреть этот законопроект во втором чтении быстрее.

Ранее Рада поддержала освобождение от налогообложения единым социальным взносом всех ФЛП за март и апрель 2020 года, за неуплату ЕСВ за этот период штрафовать не будут.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления”: с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность.

Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.

С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства.

Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Льготы для рядовых граждан:

С 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам.

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