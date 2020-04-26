0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 977 0

ВР поддержала освобождение ФЛП от ЕСВ за май 2020 года

ВР поддержала освобождение ФЛП от ЕСВ за май 2020 года

Физических лиц-предпринимателей предлагают освободить от уплаты единого социального взноса за май 2020 года.

Соответствующий закон Рада приняла в первом чтении 30 апреля.

Что предлагается.

  • освободить ФЛП от ЕСВ за март, апрель и май;
  • продлить до 31 мая срок освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя.

За второй квартал 2020 ФЛП нужно будет заплатить ЕСВ всего за 1 месяц – за июнь 2020 года.

Законопроектом также продлевается срок моратория на проверки бизнеса.

Депутаты отказались голосовать за закон в целом, однако сократили срок подачи поправок к нему. Это позволит рассмотреть этот законопроект во втором чтении быстрее.

Ранее Рада поддержала освобождение от налогообложения единым социальным взносом всех ФЛП за март и апрель 2020 года, за неуплату ЕСВ за этот период штрафовать не будут.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления”: с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность.

  • Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;
  • Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.
  • С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства.
  • Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Льготы для рядовых граждан:

С 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.