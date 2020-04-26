Для пользователей сервиса личной и семейной бухгалтерии «Домашні Фінанси»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Уважаемые пользователи сервиса личной и семейной бухгалтерии «Домашні Фінанси». Вынуждены сообщить не слишком приятное известие. После горячих обсуждений и споров командой принято решение прекратить поддержку проекта «Домашні Фінанси» уже с 1 мая 2020 года. А с 1 января 2021 года сервис должен полностью прекратить свою работу.
Решение далось нам непросто, поскольку действительно ценим каждого пользователя «Домашніх Фінансів».
Но, рынок диктует свои условия – нам не удалось собрать достаточную базу платных подписчиков, которая бы позволила сделать систему «Домашні Фінанси» самоокупаемой. За время существования сервис принес нам куда меньше средств, чем было потрачено на разработку, продвижение и поддержку.
Это не значит, что мы опускаем руки, и не будем делать новые интересные проекты. Но считаем, что оптимальный вариант – потратить деньги и время (самый ценный ресурс) на совершенствование других начинаний.
Благодарим за то, что многие годы Вы доверяли «Домашнім Фінансам». Хотим заверить, что все те, кто приобрел платную версию «Домашніх Фінансов», смогут бесплатно пользоваться расширенным функционалом до конца 2020 года!
У вас также есть возможность экспортировать свои существующие данные из сервиса «Домашні Фінанси». Для этого в шапке нажмите на “Утилиты” > “Экспорт данных” и далее следуйте инструкциям.
Также рекомендуем обратить внимание на несколько похожих сервисов. Они могут помочь Вам вести домашнюю бухгалтерию:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10310 11
Топ-менеджеры "Нафтогаза" в 2019-м получили 343 млн грн12 ч. назад - 802 10
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 2424 10
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 1490 10
В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпании10 ч. назад - 891 9
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10310 11
Рожкова рассказала, как закон о финмониторинге повлияет на B2B Jewelry и подобные компанииВчера, 21:35 - 5655
Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счета8 ч. назад - 5533
Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границей7 ч. назад - 1683 5
Шмыгаль анонсировал новые решения об ослаблении карантина9 ч. назад - 1452 1
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 874 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3544 9
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1323
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2009 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 1001