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Для пользователей сервиса личной и семейной бухгалтерии «Домашні Фінанси»

Для пользователей сервиса личной и семейной бухгалтерии «Домашні Фінанси»

Уважаемые пользователи сервиса личной и семейной бухгалтерии «Домашні Фінанси». Вынуждены сообщить не слишком приятное известие. После горячих обсуждений и споров командой принято решение прекратить поддержку проекта «Домашні Фінанси» уже с 1 мая 2020 года. А с 1 января 2021 года сервис должен полностью прекратить свою работу.

Решение далось нам непросто, поскольку действительно ценим каждого пользователя «Домашніх Фінансів».
Но, рынок диктует свои условия – нам не удалось собрать достаточную базу платных подписчиков, которая бы позволила сделать систему «Домашні Фінанси» самоокупаемой. За время существования сервис принес нам куда меньше средств, чем было потрачено на разработку, продвижение и поддержку.

Это не значит, что мы опускаем руки, и не будем делать новые интересные проекты. Но считаем, что оптимальный вариант – потратить деньги и время (самый ценный ресурс) на совершенствование других начинаний.

Благодарим за то, что многие годы Вы доверяли «Домашнім Фінансам». Хотим заверить, что все те, кто приобрел платную версию «Домашніх Фінансов», смогут бесплатно пользоваться расширенным функционалом до конца 2020 года!

У вас также есть возможность экспортировать свои существующие данные из сервиса «Домашні Фінанси». Для этого в шапке нажмите на “Утилиты” > “Экспорт данных” и далее следуйте инструкциям.

Также рекомендуем обратить внимание на несколько похожих сервисов. Они могут помочь Вам вести домашнюю бухгалтерию:

  • Дзен-мани – веб-сервис, с помощью которого удобно вести учёт личных финансов и планировать свой личный бюджет. Среди плюсов:
    - распознавание SMS-уведомлений от всех крупных банков Украины, России, Беларуси;
    - автовнесение данных на основе распознанной информации;
    - добавление повторяющихся операций по «одному нажатию»;
    - просмотр отчётов, включая «Карту расходов», для анализа за месяц;
    - составление планов платежей, бюджета и постановка финансовых целей.
  • Cubux – бесплатная домашняя бухгалтерия c интересным дизайном. Среди плюсов:
    - совместная работа нескольких пользователей с разделением доступа к счетам для каждого (полный доступ, для чтения и скрыть совсем);
    - синхронизация с более 2500 банками в мире;
    - планировщик заданий;
    - аналитика по прогнозу остатка, расходам, доходам с детализированными фильтрами;
    - поддержка всех мировых валют с синхронизацией курсов 1 раз в час.
  • SplitMyFunds – облачное приложение для учета расходов, доходов и долгов. Среди плюсов:
    - в качестве счетов могут быть как условные категории “Наличные”, “Заначка”, так и реальные счета в банках “Кредитка”, “Депoзит”;
    - категории доходов и расходов также можно создать самостоятельно: “Продукты”, “Одежа”, “Коммуналка” и т.п. Категориям можно задать валюту и целевой баланс;
    - долги. Удобный способ записи долгов. Все должники записаны в одном месте;
    - адаптивность. Веб-приложение полностью адаптивно, его можно использовать на любом устройстве и ОС;
    - оffline-режим. Все данные кэшируются на вашем устройстве, это значит, что после регистрации приложением можно пользоваться offline. При подключении к сети – данные будут автоматически синхронизированы со всеми вашими устройствами: ПК, смартфон, планшет;
    - сервис отвечает всем требованиям к безопасности финансовых систем.
По материалам Finance.UA
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