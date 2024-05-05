Как восстановить пенсии переселенцам, не прошедшим идентификацию — Finance.ua

Как восстановить пенсии переселенцам, не прошедшим идентификацию Сегодня 10:07 — Личные финансы

Как восстановить пенсии переселенцам, не прошедшим идентификацию

Внутриперемещенным лицам необходимо было пройти идентификацию, чтобы получать выплаты. Тем, кто не успел подтвердить свою личность до 31 марта, перестали перечислять выплаты на банковские карты. Однако пройти идентификацию можно сейчас.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

«Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата пенсии возобновится с учетом средств за все месяцы, когда ее не выплачивали.

Как пройти идентификацию

Это можно сделать как офлайн, так и онлайн:

лично посетить отделение «Сбербанка» или орган ПФУ;

удаленно авторизироваться с помощью «Дія.Підпис» на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи (подать заявку можно на сайте электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в случае пребывания за границей — получить в зарубежном дипломатическом учреждении удостоверение факта, что человек жив, и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или почты.

В ведомстве уточняют, что если идентификация уже пройдена, но пенсию еще не выплатили — нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить о дате и способе прохождения идентификации.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 дол. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн).

Однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не прибегнет к эффективным мерам в экономике и социальной политике.

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