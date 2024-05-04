Премьер-министр ответил, где возьмут средства на финансирование пенсий и субсидий в 2024 году — Finance.ua

Премьер-министр ответил, где возьмут средства на финансирование пенсий и субсидий в 2024 году Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Премьер-министр ответил, где возьмут средства на финансирование пенсий и субсидий в 2024 году, Фото: прес-служба прем'єр-міністра

В этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии благодаря новой помощи от США.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По его словам, в новом пакете финансирования от США на почти $61 млрд предусмотрено $7,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.

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«Это та часть „бюджетного пазла“, которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя и в полном объеме. По сути, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%», — пояснил премьер.

$60,8 млрд предусмотрено для Украины. Напомним, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из нихпредусмотрено для Украины.

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