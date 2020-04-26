Украинцы рассказали о финансовых страхах во время карантина (опрос)

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В финансовом плане наибольшие опасения вызывают у людей девальвация гривны и проблема безопасности платежей.
Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar online TRACK, проведенного 16-21 апреля.
Наиболее сильные финансовые опасения украинцев:
«Столь высокое опасение за безопасность транзакций показывает, что люди больше стали пользоваться онлайн платежами. Для них этот инструмент является новым, поэтому и вызывает опаску», – отмечает Анна Шахдина, Директор по работе с ключевыми клиентами Kantar Украины.
Инфографика: Kantar
Многие украинцы потеряли работу во время карантина, что сказалось на их благосостоянии. Наиболее значимые различия в оценке материального положения наблюдаются по размеру населенного пункта. Жители больших городов и Киева в материальном плане чувствуют себя лучше, чем жители других городов. В частности, они чаще обитателей средних и малых городов могут позволить себе практически все, кроме таких дорогих покупок как, например, квартира или загородный дом (13%, 6% и 4% соответственно).
Инфографика: Kantar
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