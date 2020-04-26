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Украинцы рассказали о финансовых страхах во время карантина (опрос)

Украинцы рассказали о финансовых страхах во время карантина (опрос)

В финансовом плане наибольшие опасения вызывают у людей девальвация гривны и проблема безопасности платежей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar online TRACK, проведенного 16-21 апреля.

Наиболее сильные финансовые опасения украинцев:

  • девальвация гривны (55% опрошенных);
  • проблема безопасности платежей, счетов и транзакций (40%);
  • банкротство банков (33%);
  • проблемы со снятием наличных в банкоматах и ​​неспособность выплатить долги/кредиты (по 32%);
  • отказ кредитора в реструктуризации долга (23%);
  • снижение привлекательности условий продуктов банков (20%);
  • отсрочка выплаты дивидендов банками на время карантина, повышение требований для получения кредита и повышение роли онлайн-банкинга и мобильных приложений (по 18%).

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«Столь высокое опасение за безопасность транзакций показывает, что люди больше стали пользоваться онлайн платежами. Для них этот инструмент является новым, поэтому и вызывает опаску», – отмечает Анна Шахдина, Директор по работе с ключевыми клиентами Kantar Украины.


Инфографика: Kantar

Многие украинцы потеряли работу во время карантина, что сказалось на их благосостоянии. Наиболее значимые различия в оценке материального положения наблюдаются по размеру населенного пункта. Жители больших городов и Киева в материальном плане чувствуют себя лучше, чем жители других городов. В частности, они чаще обитателей средних и малых городов могут позволить себе практически все, кроме таких дорогих покупок как, например, квартира или загородный дом (13%, 6% и 4% соответственно).


Инфографика: Kantar

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По материалам Finance.UA
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