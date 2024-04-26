Украинские работодатели повышают зарплаты из-за дефицита кадров (исследование) — Finance.ua
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Украинские работодатели повышают зарплаты из-за дефицита кадров (исследование)

Личные финансы
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Украинские работодатели повышают зарплаты из-за дефицита кадров (исследование)
Украинские работодатели повышают зарплаты из-за дефицита кадров (исследование)
74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Это стимулирует компании предлагать все более щедрые пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников.
Об этом говорится в исследовании рынка труда Украины Европейской Бизнес Ассоциации.
Согласно результатам, 74% работодателей испытывают нехватку персонала, 17% - частично испытывают, 7% - не испытывают.

Как помогают работникам в 2023 году

  • 97% респондентов подтвердили, что компании в полном объеме выплачивают заработную плату,
  • 85% - выплачивают бонусы и премии,
  • 49% - обеспечивали психологическую поддержку работников,
  • а 47% - организовывали образовательные курсы для всех работников.
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Среди других видов помощи было отмечено, что некоторые компании продолжают платить налоги работников, которые проживают за рубежом, и открыли работникам международные программы медицинского страхования. Также есть компании, которые компенсируют работникам затраты на использование электроэнергии, интернета и часть расходов на аренду жилья.
Украинские работодатели повышают зарплаты из-за дефицита кадров (исследование)
Изменения в 2023 году:
  • 79% компаний повысили заработную плату;
  • 46% компаний расширили функционал и наняли новых работников;
  • 36% компаний увеличили бюджеты на развитие, обучение и содержание персонала;
  • 27% компаний повысили бонусы и премии;
  • 10% компаний сократили персонал.
На сколько процентов повысили з.п. работникам?
  • 44% респондентов — повысили з.п. на 10−15%,
  • 25% - на 16−20%,
  • 4% - более чем на 21%,
  • 16% - менее чем на 10%,
  • 2% - более чем на 31%.
В 2024 году увеличение зарплат планируют 72% компаний, бюджетов на обучение — 39%, количество работников — 35%, выход на новые рынки — 32%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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