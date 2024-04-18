Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год

Личные финансы
21
Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год
Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год
Результаты опроса предприятий в I квартале 2024 г. свидетельствуют об усилении положительных ожиданий бизнеса относительно деловой активности в следующие 12 месяцев. Несмотря на логистические трудности, в том числе с пересечением границы, респонденты прогнозируют умеренный рост объемов производства товаров и услуг в Украине, а также позитивно настроены на развитие собственных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Ожидания роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. Баланс ответов — 62.6% (в ІV квартале 2023 года — 57.9%).
График: НБУ
График: НБУ
Самые высокие ожидания:
  • по видам экономической деятельности — у предприятий перерабатывающей промышленности;
  • по размеру — у средних предприятий;
  • по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только импортные операции;
  • по регионам — у предприятий Винницкой области.
Самые низкие ожидания:
  • по видам экономической деятельности — у предприятий строительства;
  • по размеру — у малых предприятий;
  • по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;
  • по регионам — у предприятий Николаевской области.
Также бизнес продолжает ждать уменьшения количества работников на собственных предприятиях.
График: НБУ
График: НБУ
Остаются отрицательными оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.3% (в IV квартале 2023 года — «минус» 6.5%). Самые пессимистические в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, а также энерго- и водоснабжения (балансы ответов минус 20.5%, минус 20.0% и минус 16.7% соответственно).
Однако респонденты предприятий торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения численности работников.
Напомним, курсовые ожидания бизнеса незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.06 грн/долл. США). Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США, сократилась за квартал с 55.4% до 46.0%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.