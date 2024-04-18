Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год — Finance.ua

Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год Сегодня 11:02 — Личные финансы

Повышение зарплат и сокращение числа работников: бизнес озвучил планы на год

Результаты опроса предприятий в I квартале 2024 г. свидетельствуют об усилении положительных ожиданий бизнеса относительно деловой активности в следующие 12 месяцев. Несмотря на логистические трудности, в том числе с пересечением границы, респонденты прогнозируют умеренный рост объемов производства товаров и услуг в Украине, а также позитивно настроены на развитие собственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Ожидания роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. Баланс ответов — 62.6% (в ІV квартале 2023 года — 57.9%).

График: НБУ

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности — у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру — у средних предприятий;

по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

по регионам — у предприятий Винницкой области.

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности — у предприятий строительства;

по размеру — у малых предприятий;

по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

по регионам — у предприятий Николаевской области.

Также бизнес продолжает ждать уменьшения количества работников на собственных предприятиях.

График: НБУ

Остаются отрицательными оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.3% (в IV квартале 2023 года — «минус» 6.5%). Самые пессимистические в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, а также энерго- и водоснабжения (балансы ответов минус 20.5%, минус 20.0% и минус 16.7% соответственно).

Однако респонденты предприятий торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения численности работников.

Напомним, курсовые ожидания бизнеса незначительно ухудшились : среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.06 грн/долл. США). Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США, сократилась за квартал с 55.4% до 46.0%.

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