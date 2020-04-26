В НБУ дали ответы на 5 вопросов, касающихся нового закона о финмониторинге

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28 апреля вводятся обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. В Нацбанке дали ответы на 5 самых актуальных вопросов по этому поводу.
Об этом сообщает регулятор на странице FACEBOOK.
О наличных переводах. 5 тыс. грн – это много или мало для переводов через ПТКС (терминалы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных).
Интересный факт: средний чек перевода через ПТКС в Украине составляет 832 грн. Это в 6 раз меньше, чем установленный лимит в 5 тыс грн. Иными словами, большинство операций по пополнению наличными через ПТКС – невелики. И введение ограничения в сумме 5 тыс. грн не создает существенных неудобств.
Если же есть необходимость в переводе большей суммы, тогда требуется идентификация плательщика. Это может быть считыватель банковской карты. Но. Мы не обязываем владельцев ПТКС оборудовать терминалы считывателями. Все на их усмотрение. Они смогут предоставлять услуги по наличному переводу до 5 тыс. грн без идентификации.
Открыть счет, не выходя из дома. Это для всех, кто хочет получить финуслуги, не вставая с дивана, находясь в маленьком населенном пункте, или для тех, кому просто лень идти в банк.
Для идентификации работник банка сможет пообщаться с вами через видеосвязь, проверить ваши документы, удостоверить личность. Или идентификация может быть через BankID НБУ или электронный ключ. Есть и другие простые и удобные модели.
Об услугах мобильных операторов и электронных кошельках. Мобильные операторы смогут по-прежнему предоставлять услуги идентифицированным абонентам. Нормы закона не регулируют телекомуслуги.
Без каких-либо изменений и ограничений будет происходить оплата мобильной связи, расчеты бонусными картами. Закон требует только выяснить, кто является владельцем электронных кошельков, и это надо будет сделать до 1 января 2021 года.
Упрощение финмониторинга для банков и их клиентов. Важная новинка закона – повышение суммы обязательного финансового мониторинга с 150 до 400 тыс. грн и сокращение перечня признаков для проверки операций с 17 до 4.
Это означает, что уменьшится количество операций, которые будут проверяться. Одновременно мы ослабляем финмониторинг для добросовестного бизнеса и порядочных граждан, и усиливаем контроль для нечестных предпринимателей и преступников.
О переходном периоде. Нормы закона уже действуют с 28 апреля. Но всем участникам рынка предоставляется переходный период, времени достаточно – до 1 января 2021 года. Это означает, что в ходе проверки Национальный банк не будет штрафовать финучреждение за невыполнение требований этого закона, если не будет других нарушений. Но это не значит, что ничего делать не нужно. Время дается для настройки внутренних процедур и технических моментов.
Переходный период для разработки собственных процедур также получат новые субъекты первичного финансового мониторинга: почтовые операторы, нотариусы, риэлторы, аудиторы, бухгалтеры и пр.
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