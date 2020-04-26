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Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границей

Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границей

В Кабмине назвали главные условия для заробитчан, которые планируют ехать на сезонные заработки в Европу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

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Главным условием для украинцев, которые планируют сезонные заработки в Европе, является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев, а также соблюдение социальных гарантий и условий труда.

Премьер подчеркнул, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинцев на работу. По его словам, на данный момент с таким предложением обратилась только Финляндия.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство будет рассматривать каждый запрос заробитчан на работу за границей. Но принимать решение будут точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.

По мнению экспертов, обещания правительства о дешевых кредитах не удержат заробитчан. Большинство тех, кто вернулся во время карантина вынужденно, поедут обратно за границу.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с конца марта 2020 года растет безработица. На период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.
  • Количество зарегистрированных безработных в Украине за прошедшую неделю выросло на 25,9 тыс. человек – до 431,9 тыс. человек.
  • Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен.
  • С 29 апреля граждане Украины стали получать по почте польские рабочие визы.

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По материалам Finance.UA
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