Польша начала выдавать украинцам рабочие визы

С 29 апреля граждане Украины стали получать по почте польские рабочие визы.

Об этом, ссылаясь на свои источники, приближенные к посольству Польши в Украине, сообщило информагентство РАР, информирует Money.pl.

“Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села”, – сообщил агентству источник.

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Как отмечается, это является ответом на “многократные призывы польских работодателей и работников из Украины”. Подчеркивается, что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Первые рабочие визы выданы украинцам 29 апреля. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство.