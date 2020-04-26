Правительство будет рассматривать каждый запрос заробитчан на работу за границей

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Украина, как и большинство других стран Европы и мира, в условиях карантина предприняла жесткие ограничительные меры: закрытие границ, воздушного пространства.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
Правительство, начиная с марта, делает все, чтобы вернуть украинских граждан на Родину.
В Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников, функцию которых в основном выполняли украинские граждане.
Как указано в сообщении, вернуться в страны Европы так, как это можно было сделать раньше – невозможно. В то же время есть страны, которые несмотря на закрытые границы готовы принять украинских работников.
Что сделает правительство. Как указывают в сообщении, правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.
Напомним, в Украине с конца марта 2020 года растет безработица. В Украине на период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.
Количество зарегистрированных безработных в Украине за прошедшую неделю выросло на 25,9 тыс. человек – до 431,9 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
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