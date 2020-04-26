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Правительство будет рассматривать каждый запрос заробитчан на работу за границей

Правительство будет рассматривать каждый запрос заробитчан на работу за границей

Украина, как и большинство других стран Европы и мира, в условиях карантина предприняла жесткие ограничительные меры: закрытие границ, воздушного пространства.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Правительство, начиная с марта, делает все, чтобы вернуть украинских граждан на Родину.

В Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников, функцию которых в основном выполняли украинские граждане.

Как указано в сообщении, вернуться в страны Европы так, как это можно было сделать раньше – невозможно. В то же время есть страны, которые несмотря на закрытые границы готовы принять украинских работников.

Что сделает правительство. Как указывают в сообщении, правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.

Напомним, в Украине с конца марта 2020 года растет безработица. В Украине на период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

Количество зарегистрированных безработных в Украине за прошедшую неделю выросло на 25,9 тыс. человек – до 431,9 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Справка Finance.ua:

  • Уровень безработицы в Украине остается одним из самых высоких в Европе. Согласно исследованиям уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в 2019 году составил 7,3%; в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%; в Германии – 3,1%; в Испании – 13,9%.
  • С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата – составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

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По материалам Finance.UA
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