Эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки

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Обещания правительства о дешевых кредитах не удержат заробитчан. Большинство тех, кто вернулся во время карантина вынужденно, поедут обратно за границу.
Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
“95 процентов украинцев никогда не задумываются над тем, чтобы открыть собственное дело. Да и открывать рестораны и бары, как рекомендует министр экономики, неперспективно. У украинцев нет денег, чтобы тратить на походы в ресторан. Соответственно, этот бизнес не окупится”, – объясняет эксперт.
Недавно социологическая группа “Рейтинг” провела опрос 19 400 человек в 24 городах. 61% молодежи от 18 до 29 лет думают о том, чтобы поехать на заработки за границу. В возрасте от 39 до 49 лет каждый второй хочет уехать зарабатывать за рубежом. 45% всех опрошенных на вопрос: “Почему вы хотите поехать за границу?”- ответили, что не имеют достаточно денег на нормальный уровень жизни.
“Никто не имеет права удерживать украинцев, потому что тем самым правительство нарушает свободу передвижения граждан. И эти попытки могут закончиться отставкой правительства. Удержать работников сможет только рост экономики. Большинству достаточно зарабатывать 600 долларов, чтобы остаться в Украине. Но сегодня нет такой зарплаты. Медианная зарплата по всем регионам составляет 7600 гривен. Чтобы оставить украинцев дома, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара. В условиях экономического кризиса сделать это невозможно”, – пояснил эксперт.
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