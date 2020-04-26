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МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с заробитчанами в Лондон

МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с заробитчанами в Лондон

Украинская авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.

Об этом “Европейской правде” сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Рейс должен был выполняться в среду 29 апреля в 12:40. Он был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами, заявили в компании.

“При этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроенными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19”, – заявили в МАУ.

Компания отметила, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета “без указания оснований и ссылки на нормативные документы”.

“При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения”, – отметили в авиакомпании.

Пассажиры рейса, жители разных регионов Украины, сейчас находятся в терминале Международного аэропорта “Борисполь”, сообщила компания.

По материалам Економічна Правда
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