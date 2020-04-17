Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьер

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Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые “дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений” и “зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства”.
В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о “Большой стройке”, где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.
“Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора… Недорогих (рабочих мест, – ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен”, – сказал он.
Как пример он отметил, что украинцам могут предложить класть брусчатку или быть озеленителями.
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