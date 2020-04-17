Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьер

Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые “дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений” и “зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства”.

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о “Большой стройке”, где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.

“Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора… Недорогих (рабочих мест, – ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен”, – сказал он.

Как пример он отметил, что украинцам могут предложить класть брусчатку или быть озеленителями.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, количество зарегистрированных в Украине безработных с 13 по 17 апреля выросло на 29,9 тыс. лиц – до 411 тыс.

По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся ситуации в Украине 39% украинских семей не имеют никаких сбережений. По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, запасы делают наименее защищенные слои населения.

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