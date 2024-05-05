Внутренние переселенцы: сколько украинцев трудоустроились на Закарпатье — Finance.ua

Внутренние переселенцы: сколько украинцев трудоустроились на Закарпатье Сегодня 11:07 — Личные финансы

Внутренние переселенцы: сколько украинцев трудоустроились на Закарпатье

На Закарпатье трудоустроено менее трети внутренних переселенцев, проживающих в регионе, более 34% не имеют работы и только 19% из переселенцев ищут ее.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил заместитель главы Закарпатской ОВ Александр Пацкан.

Читайте также Как будут проверять выплаты переселенцам: критерии

«Согласно проведенному МОМ ООН по запросу областной военной администрации исследованию по картированию ситуации и потребностям перемещенного населения в Закарпатской области, в общей сложности 32% внутренне перемещенных лиц трудоустроены с полной или неполной занятостью как в удаленном режиме, так и нет», — сказал Пацкан.

Сколько переселенцев имеют работу

Заместитель главы сообщил, что 34% ВПЛ пока не трудоустроены, однако только 19% ВПЛ из них ищут работу.

При этом активно ищет работу большая часть безработных женщин.

В то же время 9% ВПЛ на Закарпатье указали, что на данный момент временно безработные, но планируют вернуться к предыдущей работе.

Читайте также Жилье для ВПЛ-2024: где и на сколько увеличилось количество мест временного проживания переселенцев

«Главными причинами того, что безработные зарегистрированные ВПЛ не ищут работу, являются болезни, инвалидность, пребывание в декретном отпуске или на пенсии. Принципиальной причиной, названной незарегистрированными ВПЛ, является то, что они планируют выехать в другую местность», — добавил Пацкан.

Где переселенцы ищут работу

Для поиска работы на Закарпатье внутренне перемещенные граждане используют ресурсы Государственной службы занятости и специализированные веб-сайты по трудоустройству и платформы социальных сетей.

Также общественной организацией «Неемия» (г. Ужгород) создан чат-бот в Телеграм-канале, где ежедневно обнародуются вакансии, актуальные в Закарпатской области.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.