Как будут проверять выплаты переселенцам: критерии — Finance.ua

Как будут проверять выплаты переселенцам: критерии Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Министерство финансов Украины подготовило Методику верификации пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщается в проекте приказа, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Согласно проекту, верификация пособия ВПЛ проводится путем сравнения данных, поданных реципиентом для назначения пособия, предоставленных Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.

Для верификации пособия ВПЛ используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных.

Передача данных кроме информации с ограниченным доступом осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

При верификации проводится проверка достоверности персональных данных реципиента, получающего пособие ВПЛ.

Проверка правомерности предоставления пособия ВПЛ

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Министерства социальной политики Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту, а именно:

группы инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

постановка на учет внутренне перемещенного лица согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;

наличие одинаковых записей с персональными данными реципиента, которому назначено пособие ВПЛ по разным личным делам,

отбывание наказания в местах лишения свободы; осуждение за совершение уголовного правонарушения,

наличие жилого помещения, уничтоженного или поврежденного (до степени непригодного к проживанию);

наличие задекларированного/зарегистрированного местожительства реципиента на территории территориальных громад, информация о которых содержится в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией;

наличие задекларированного/зарегистрированного местожительства реципиента по адресу жилого помещения, которое разрушено или повреждено в результате боевых действий;

пребывание за рубежом более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;

наступление в течение трех месяцев перед обращением или при получении пособия ВПЛ событий, связанных с:

приобретением транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;

покупка на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, земельного участка, квартиры (дома);

оплата (один раз) на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, других товаров долгосрочного потребления согласно информации банков;

покупка безналичной и/или наличной иностранной валюты на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, согласно информации банков;

наличие на 1 число месяца, с которого назначается пособие, или на 1 число каждого месяца, в котором получается пособие: на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, согласно информации банков; помещение, расположенное на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий или временной оккупации;

наличие на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, согласно информации банков;

в собственности есть жилое помещение, расположенное на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий или временной оккупации.

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