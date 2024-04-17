Жилье для ВПЛ-2024: где и на сколько увеличилось количество мест временного проживания переселенцев — Finance.ua

Жилье для ВПЛ-2024: где и на сколько увеличилось количество мест временного проживания переселенцев
Мест временного проживания для внутренних переселенцев становится больше.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Общее количество мест временного проживания (МВП) составляет 1038 объектов.
Их количество увеличилось в следующих областях:
- Днепропетровской — 68;
- Ивано-Франковской — 12;
- Тернопольской — 8;
- Харьковской — 5;
- Закарпатской — 4;
- Сумской — 1;
- Черкасской — 1.
В общей сложности количество койко-мест для внутренних переселенцев возросло на 4493 единицы. По состоянию на 11 апреля свободными были 20 752 койко-места.
Минреинтеграции формирует перечень МТП внутренне перемещенных лиц согласно постановлению Кабмина от 1 сентября 2023 г. № 930, которым утвержден Порядок функционирования мест временного проживания ВПЛ.
Напомним, в Украине изменили правила проживания переселенцев. Так, ВПЛ смогут пользоваться временным жильем в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.
По данным опроса, проведенного Агентством социального консалтинга «Социоконсалтинг», 70% внутренне перемещенных лиц в Украине выразили намерение остаться на своем текущем месте жительства. Кроме места жительства, согласно результатам опроса, основными проблемами для ВПЛ являются материальное положение, жилье, занятость, доступность и качество образования.
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