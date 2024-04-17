Жилье для ВПЛ-2024: где и на сколько увеличилось количество мест временного проживания переселенцев — Finance.ua

Жилье для ВПЛ-2024: где и на сколько увеличилось количество мест временного проживания переселенцев Сегодня 08:33 — Недвижимость

Жилье для ВПЛ-2024: где и на сколько увеличилось количество мест временного проживания переселенцев

Мест временного проживания для внутренних переселенцев становится больше.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Общее количество мест временного проживания (МВП) составляет 1038 объектов.

Их количество увеличилось в следующих областях:

Днепропетровской — 68;

Ивано-Франковской — 12;

Тернопольской — 8;

Харьковской — 5;

Закарпатской — 4;

Сумской — 1;

Черкасской — 1.

В общей сложности количество койко-мест для внутренних переселенцев возросло на 4493 единицы. По состоянию на 11 апреля свободными были 20 752 койко-места.

Минреинтеграции формирует перечень МТП внутренне перемещенных лиц согласно постановлению Кабмина от 1 сентября 2023 г. № 930, которым утвержден Порядок функционирования мест временного проживания ВПЛ.

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Напомним, в Украине изменили правила проживания переселенцев. Так, ВПЛ смогут пользоваться временным жильем в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

По данным опроса, проведенного Агентством социального консалтинга «Социоконсалтинг», 70% внутренне перемещенных лиц в Украине выразили намерение остаться на своем текущем месте жительства. Кроме места жительства, согласно результатам опроса, основными проблемами для ВПЛ являются материальное положение, жилье, занятость, доступность и качество образования.

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