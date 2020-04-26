Как изменились суммы и объемы микрокредитов во время карантина - FinUpdate

На карантине микрофинансовые организации начали снижать риски, соответственно, снизились и средние суммы кредитов.

Об этом рассказал руководитель маркетинга и коммуникаций PSP Platon Гела Слюсарчук во время вебинара FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО: Продолжение.

Если сравнить средние суммы кредитов в период до карантина и сейчас, то в нынешней ситуации они упали на 30%.

“Если говорить об объемах займов, то там сокращение гораздо больше, чем на 30%. Но тут все зависит от компаний, которые кредитируют. У некоторых количество заявок упало примерно на 50%. Но это очень оптимистическая цифра, а если смотреть в целом, то падение рынка по объему выдачи кредитов значительно больше”, – отметил Слюсарчук.

По его словам это связанно в первую очередь с тем, что во время начала карантина большинство компаний прекратили выдавать кредиты на какое-то время. И только на прошлой неделе объемы выдачи в целом выросли на 20%. То есть большие компании, которые тогда остановились и практически не выдавали кредиты, сейчас начинают обратно заходить на рынок.

“Что касается погашений, оборот тоже снизился: погашают меньше, потому что уже 6 недель выдают меньше, следовательно, и долги уменьшились”, – рассказал эксперт.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.