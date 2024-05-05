Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле — Finance.ua

Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле
Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за апрель, как и жилищных субсидий и льгот, завершено — на эти цели направили более 65 млрд грн.
Об этом сообщили в ПФУ.
Куда распределили средства
- на пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 5,3 млрд грн.
По состоянию на 26 апреля на страховые выплаты профинансировано 2655,8 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1491,7 млн грн.
Напомним, по данным ПФУ, самые высокие пенсии среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен.
Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен.
В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью