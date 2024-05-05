Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле — Finance.ua

Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле Сегодня 09:10 — Казна и Политика

Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле

Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за апрель, как и жилищных субсидий и льгот, завершено — на эти цели направили более 65 млрд грн.

Об этом сообщили в ПФУ.

Куда распределили средства

на пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот — 5,3 млрд грн.

По состоянию на 26 апреля на страховые выплаты профинансировано 2655,8 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1491,7 млн грн.

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самые высокие пенсии среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен. Напомним, по данным ПФУ,среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен.

Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен.

В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).

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