Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле — Finance.ua

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Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле

Казна и Политика
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Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле
Стало известно, сколько средств выделили на соцвыплаты в апреле
Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за апрель, как и жилищных субсидий и льгот, завершено — на эти цели направили более 65 млрд грн.
Об этом сообщили в ПФУ.

Куда распределили средства

  • на пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд грн;
  • на выплату жилищных субсидий и льгот — 5,3 млрд грн.
По состоянию на 26 апреля на страховые выплаты профинансировано 2655,8 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1491,7 млн грн.
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Напомним, по данным ПФУ, самые высокие пенсии среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен.
Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен.
В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).
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По материалам:
Finance.ua
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