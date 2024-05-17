Украина остается среди лидеров экспортеров зерновых и масличных — Finance.ua

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Украина остается среди лидеров экспортеров зерновых и масличных

Казна и Политика
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Украина остается среди лидеров экспортеров зерновых и масличных
Украина остается среди лидеров экспортеров зерновых и масличных
Украинские аграрии в 2023 году собрали хороший урожай. В этом году планируется посеять достаточно для обеспечения внутренней потребности украинцев и для экспорта, пишет agropravda.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время конференции «Глобальная синергия: повышение и укрепление продовольственной безопасности в условиях украинского кризиса». Мероприятие организовано Международной торговой палатой (ICC) и Торгово-промышленной палатой Украины (UCCI).
По словам Тараса Высоцкого, в 2023 году в Украине собрали более 80 млн тонн зерновых и масличных культур.
«В 2023 году украинские аграрии экспортировали продукции почти на 22 млрд долларов. Это очень важный сигнал для мира, что Украина готова производить и доставлять пищу нуждающимся. Поэтому роль Украины в вопросе глобальной продовольственной безопасности очень важна. Особенно что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии», — отметил Тарас Высоцкий.
Исполняющий обязанности министра рассказал, что украинский морской коридор показывает хорошие результаты. 87% всей агропродукции экспортируется из портов Большой Одессы.
Кроме того, Тарас Высоцкий отметил, что для выращивания зерновых и масличных культур используется около 20 млн га сельскохозяйственных земель. Из них более 13 млн га — это яровые культуры, которые сейчас сеются.
«В целом в 2024 году запланировано посеять достаточно зерновых и масличных для обеспечения внутренней потребности украинцев и экспорта. Поэтому Украина останется среди лидеров экспортеров зерновых и масличных», — отметил Тарас Высоцкий.
По материалам:
Finance.ua
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