Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле — Finance.ua

Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле

На выплаты внутренне перемещенных лиц в апреле было направлено 2,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что этот вопрос рассматривался на заседании Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Читайте также Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному

В сообщении указано, что с начала текущего года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 16 миллиардов гривен.

Государственная помощь на проживание внутренним переселенцам за апрель выплачена. Для лиц с инвалидностью и детей ее размер составляет 3 тысячи гривен, остальные ВПЛ получили по 2 тысячи гривен.

Поскольку некоторые заявления на продление выплат находятся в обработке, количество ВПЛ, которые получат выплату, увеличится.

Читайте также Почему некоторые пенсионеры не получили повышенные выплаты с апреля

Напомним, с 1 марта изменили общий принцип продления выплат для ВПЛ — теперь для получения помощи будет учитываться совокупный доход семьи переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 грн, то есть четыре прожиточных минимума. Минсоцполитики будет смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял , что в этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии благодаря новой помощи от США.

По его словам, в новом пакете финансирования от США почти на $61 млрд предусмотрено $7,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.