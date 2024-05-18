Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле — Finance.ua

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Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле

Казна и Политика
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Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле
Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле
На выплаты внутренне перемещенных лиц в апреле было направлено 2,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что этот вопрос рассматривался на заседании Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
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В сообщении указано, что с начала текущего года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 16 миллиардов гривен.
Государственная помощь на проживание внутренним переселенцам за апрель выплачена. Для лиц с инвалидностью и детей ее размер составляет 3 тысячи гривен, остальные ВПЛ получили по 2 тысячи гривен.
Поскольку некоторые заявления на продление выплат находятся в обработке, количество ВПЛ, которые получат выплату, увеличится.
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Напомним, с 1 марта изменили общий принцип продления выплат для ВПЛ — теперь для получения помощи будет учитываться совокупный доход семьи переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 грн, то есть четыре прожиточных минимума. Минсоцполитики будет смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии благодаря новой помощи от США.
По его словам, в новом пакете финансирования от США почти на $61 млрд предусмотрено $7,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.
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По материалам:
Finance.ua
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