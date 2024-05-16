Почему некоторые пенсионеры не получили повышенные выплаты с апреля — Finance.ua
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Почему некоторые пенсионеры не получили повышенные выплаты с апреля

Личные финансы
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Почему некоторые пенсионеры не получили повышенные выплаты с апреля
Почему некоторые пенсионеры не получили повышенные выплаты с апреля
В то время как некоторым пенсионерам была начислена новая доплата к пенсии, повышенные выплаты работающим пенсионерам будут произведены только в июне, несмотря на то, что перерасчет пенсий был произведен с апреля.
Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дикая в эфире телемарафона.
По ее словам, в июне придут первые повышенные выплаты с учетом доплат за апрель и май.
Чиновница утверждает, что автоматический перерасчет будет произведен с 1 апреля текущего года только после получения информации о выплате единого взноса за предыдущий квартал.
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Так, она заявила, что с 1 января 2021 года в соответствии с законодательством была введена ежеквартальная подача объединенной отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц вместо ежемесячного. Отчетность должна быть подана ​​в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.
Поэтому у Пенсионного фонда не было возможности начать выплаты пенсий сразу с 1 апреля, поскольку данные о страховом стаже и заработной плате за первый квартал 2024 года еще не были доступны.
Следовательно, пенсионеры получат перечисленные пенсии в июне, включая доплаты за апрель и май.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что в Украине некоторые категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
  • Такие нормы касаются лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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