Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы в 2024 году (инфографика)

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Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы в 2024 году (инфографика)
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы в 2024 году (инфографика)
В первые четыре месяца текущего года в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,9 млн грн добровольных взносов.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Сколько совершено добровольных платежей

На 1 мая с начала года в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 5 921 добровольных платежей на общую сумму 12,9 млн грн.
Более половины платежей (54%) совершены в размере минимального страхового взноса — 1 760 грн.
В частности, 4 956 добровольных взносов было совершено для приобретения собственного страхового стажа. Еще 965 плательщиков перечислили средства в пользу других лиц.
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы в 2024 году (инфографика)
За четыре месяца от 22 «меценатов» поступило 213 954,68 грн благотворительных пожертвований. 14 переводов — персонализированные, 8 — обезличенные.
Напомним, пенсионное страхование в Украине предусматривает добровольное участие граждан. А платить пенсионные взносы можно с 16 лет.
Украинцы, которым уже исполнилось 60 лет, а пенсию им так и не назначили за неимением страхового стажа, могут продолжать платить добровольный страховой взнос до тех пор, пока им не назначат пенсионную выплату
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По материалам:
Finance.ua
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