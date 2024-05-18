Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному — Finance.ua

Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному
Граждане Украины могут получить помощь при временной потере трудоспособности с целью компенсации утраченного заработка.
Специалисты Пенсионного фонда Украины объяснили, каков актуальный алгоритм получения больничных выплат в 2024 году.
1. Для начала застрахованному лицу необходимо обратиться к врачу, чтобы тот установил факт временной потери трудоспособности.
Врач после осмотра создаст медицинское заключение о временной потере трудоспособности. Этот документ станет основанием для формирования листка нетрудоспособности.
2. Следующим этапом является создание больничного в электронном реестре листков нетрудоспособности и его предоставление работодателю. Этим занимается Пенсионный фонд Украины.
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3. Работодатель в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ:
- получает листок нетрудоспособности;
- составляет заявление-расчет;
- направляет его в Пенсионный фонд Украины.
4. В ПФУ обрабатывают заявление-расчет и не позднее чем через три дня с момента получения переводят средства на отдельный счет работодателя.
5. После получения средств работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.
Справка Finance.ua:
Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа:
- 50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;
- 60% - срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;
- 70% - страховой стаж составляет 5−8 лет;
- 100% - срок страхового стажа превышает 8 лет.
Однако для некоторых лиц размер больничных равняется 100% независимо от стажа. В частности, речь идет о лицах, имеющих льготы в соответствии с законодательством:
- пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;
- ветераны войны;
- члены семей погибших защитников и защитниц.
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