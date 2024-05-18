Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному — Finance.ua

Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному Сегодня 14:06 — Личные финансы

Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному

Граждане Украины могут получить помощь при временной потере трудоспособности с целью компенсации утраченного заработка.

Специалисты Пенсионного фонда Украины объяснили , каков актуальный алгоритм получения больничных выплат в 2024 году.

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1. Для начала застрахованному лицу необходимо обратиться к врачу, чтобы тот установил факт временной потери трудоспособности.

Врач после осмотра создаст медицинское заключение о временной потере трудоспособности. Этот документ станет основанием для формирования листка нетрудоспособности.

2. Следующим этапом является создание больничного в электронном реестре листков нетрудоспособности и его предоставление работодателю. Этим занимается Пенсионный фонд Украины.

3. Работодатель в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ:

получает листок нетрудоспособности;

составляет заявление-расчет;

направляет его в Пенсионный фонд Украины.



4. В ПФУ обрабатывают заявление-расчет и не позднее чем через три дня с момента получения переводят средства на отдельный счет работодателя.

5. После получения средств работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.

Справка Finance.ua:

Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа:

50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;

60% - срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;

70% - страховой стаж составляет 5−8 лет;

100% - срок страхового стажа превышает 8 лет.

Однако для некоторых лиц размер больничных равняется 100% независимо от стажа. В частности, речь идет о лицах, имеющих льготы в соответствии с законодательством:

пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;

ветераны войны;

члены семей погибших защитников и защитниц.

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