Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному

Личные финансы
17
Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному
Как работает алгоритм осуществления выплаты по больничному
Граждане Украины могут получить помощь при временной потере трудоспособности с целью компенсации утраченного заработка.
Специалисты Пенсионного фонда Украины объяснили, каков актуальный алгоритм получения больничных выплат в 2024 году.
Читайте также
1. Для начала застрахованному лицу необходимо обратиться к врачу, чтобы тот установил факт временной потери трудоспособности.
Врач после осмотра создаст медицинское заключение о временной потере трудоспособности. Этот документ станет основанием для формирования листка нетрудоспособности.
2. Следующим этапом является создание больничного в электронном реестре листков нетрудоспособности и его предоставление работодателю. Этим занимается Пенсионный фонд Украины.

Читайте также: Экономия на лекарствах: насколько выгоднее покупать онлайн?

3. Работодатель в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ:
  • получает листок нетрудоспособности;
  • составляет заявление-расчет;
  • направляет его в Пенсионный фонд Украины.
4. В ПФУ обрабатывают заявление-расчет и не позднее чем через три дня с момента получения переводят средства на отдельный счет работодателя.
5. После получения средств работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.

Справка Finance.ua:

Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа:
  • 50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;
  • 60% - срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;
  • 70% - страховой стаж составляет 5−8 лет;
  • 100% - срок страхового стажа превышает 8 лет.
Однако для некоторых лиц размер больничных равняется 100% независимо от стажа. В частности, речь идет о лицах, имеющих льготы в соответствии с законодательством:
  • пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших защитников и защитниц.

Корпоративное медицинское страхование: в чем выгода для работодателя и его работников

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.