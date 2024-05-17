Президент подписал закон о мобилизации осужденных — Finance.ua

Президент подписал закон о мобилизации осужденных
Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности.
Согласно карточке закона № 11 079−1 на сайте Верховной Рады, документ подписан 17 мая.
Закон разработан с целью определения правовых и организационных основ привлечения к военной службе граждан, которым назначено наказание за совершение преступлений посредством ограничения свободы или лишения свободы.
Во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишению свободы, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы по контракту.
Условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям прохождения военной службы.
Также устанавливается ответственность за уклонение от прохождения военной службы такими лицами — лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Читайте также
Не будут освобождаться лица, причастные к террористическим актам, финансированию терроризма, а также осужденные лица за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатацию транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что привело к ДТП с гибелью другого лица, а также граждане, которые были осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или сопряженных с изнасилованием или сексуальным насилием, и лиц, совершивших особо тяжкие коррупционные правонарушения.
Ожидается, что принятие закона обеспечит создание дополнительных возможностей для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также предоставит дополнительную мотивацию лицам, осужденным за совершение преступлений, к исправлению и исполнению обязанностей по отражению вооруженной агрессии против Украины.
Поделиться новостью