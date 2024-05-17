Президент подписал закон о мобилизации осужденных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент подписал закон о мобилизации осужденных

Казна и Политика
9
Президент подписал закон о мобилизации осужденных
Президент подписал закон о мобилизации осужденных
Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности.
Согласно карточке закона № 11 079−1 на сайте Верховной Рады, документ подписан 17 мая.
Закон разработан с целью определения правовых и организационных основ привлечения к военной службе граждан, которым назначено наказание за совершение преступлений посредством ограничения свободы или лишения свободы.
Читайте также
Во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишению свободы, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы по контракту.
Условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям прохождения военной службы.
Также устанавливается ответственность за уклонение от прохождения военной службы такими лицами — лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Читайте также
Не будут освобождаться лица, причастные к террористическим актам, финансированию терроризма, а также осужденные лица за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатацию транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что привело к ДТП с гибелью другого лица, а также граждане, которые были осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или сопряженных с изнасилованием или сексуальным насилием, и лиц, совершивших особо тяжкие коррупционные правонарушения.
Ожидается, что принятие закона обеспечит создание дополнительных возможностей для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также предоставит дополнительную мотивацию лицам, осужденным за совершение преступлений, к исправлению и исполнению обязанностей по отражению вооруженной агрессии против Украины.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.