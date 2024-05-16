Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять за несообщение о связях с людьми в россии — Finance.ua
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Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять за несообщение о связях с людьми в россии

Казна и Политика
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Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять за несообщение о связях с людьми в россии
Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять за несообщение о связях с людьми в россии
Президент Владимир Зеленский вернул с предложениями в Верховную Раду закон, который позволял бы увольнять за несообщение о связях работника с людьми в россии или на оккупированных территориях.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Верховная Рада приняла соответствующий закон (регистрационный номер 7731) 25 апреля. В парламенте отметили, что он направлен против коллаборантов, работающих на предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и/или на объектах критической инфраструктуры, например, на атомных электростанциях.
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Верховная Рада предоставила работодателям право расторгнуть трудовой договор с работником, если тот не выполняет «правила поведения на предприятии, в учреждении, организации».
В этих правилах должно быть положение о:
  • предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, постоянно проживающими на территории россии или временно оккупированной территории Украины;
  • обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.
Также стратегически важные госорганизации могут отстранить работника от работы в случае проведения служебной проверки.
Чтобы защитить работников от безосновательного увольнения, депутаты установили, что расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть произведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), кроме ряда случаев.
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Правозащитные организации призвали Зеленского не подписывать этот закон, поскольку он создает основания для притеснений и стигматизации людей, имеющих родственников и друзей в оккупации.
Кроме того, не ясно, как трактовать «связи» — родственные связи, контакты с коллегами и друзьями или, может быть, поддержка связей в соцсетях. Также подписанты отмечают, что закон четко не объясняет: достаточно будет известить о наличии таких связей, или работодатель будет требовать персональные данные людей, с которыми эти «связи» установлены.
По материалам:
hromadske
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