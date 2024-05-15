Зеленский подписал законопроект об изменении порядка рассмотрения дел в ВАКС — Finance.ua

Зеленский подписал законопроект об изменении порядка рассмотрения дел в ВАКС Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Зеленский подписал законопроект об изменении порядка рассмотрения дел в ВАКС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 130, которым изменен порядок рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Президент подписал сегодня № 11 130 о частичном единоличном рассмотрении дел в ВАКС против коллегиального рассмотрения, если обвиненный — топ-чиновник. Предполагается, что все дела в судах первой инстанции рассматривает дела судья единолично», — говорится в сообщении.

Он добавил, что был структурный маяк МВФ до конца апреля.

«Таким образом, для ближайшего пересмотра мы выполнили все „маяки“ по программе», — отметил Железняк.

Что предусматривает документ

Законом предусматривается возможность рассматривать дела тремя судьями только по ходатайству обвиняемого, если:

за инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет;

уголовное производство в отношении Президента Украины, полномочия которого прекращены, народного депутата, премьер-министра, члена Кабинета министров, генерального прокурора, председателя СБУ, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольного комитета Украины, главы Национального банка.

Напомним, Кабмин разработал концептуальную записку для государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» с ее переориентацией на малые и средние предприятия (МСП), чем выполнил все маяки, предусмотренные Меморандумом по программе расширенного финансирования EFF из МВФ на март.

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