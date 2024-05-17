Кабмин выделил 1,5 миллиарда для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС — Finance.ua

Кабмин выделил 1,5 миллиарда для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС Сегодня 18:31 — Казна и Политика

Кабмин выделил 1,5 миллиарда для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС, Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«Ожидаем максимальной эффективности использования этих средств. Работы должны проходить максимально быстро», — подчеркнул премьер-министр.

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В частности, 726 млн грн выделили для государственной компании «Центрэнерго» из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн — из фонда ликвидации последствий агрессии.

Напомним, 11 апреля россияне практически уничтожили Трипольскую ТЭС, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

При этом 22 марта атаке подверглась Змиевская ТЭС на Харьковщине. А в июле 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС. Таким образом Центрэнерго потеряло 100% генерации.

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