Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба — Finance.ua

Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба, Фото: dtek.com

В результате вражеских обстрелов земельным ресурсам Кураховской ТЭС был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн, еще 1 млн грн ущерб был нанесен окружающей среде.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

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«Государственная экоинспекция в Донецкой области выполнила расчеты размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов Кураховской ТЭС вследствие вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма нанесенного ущерба земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС составляет более 986 миллионов».

Ущерб экологии

Также инспекция выполнила 10 расчетов ущерба из-за загрязнение атмосферного воздуха.

В результате загрязнения воздуха, возникшего из-за боевых действий, общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 1 млн грн.

Кроме этого, зафиксировано 14 случаев засорения земель Кураховской ТЭС нефтепродуктами и отходами от разрушений в результате постоянных российских обстрелов г. Кухохово.

«Рассчитанный ущерб и в дальнейшем должен стать основанием для взыскания со страны-агрессора всего ущерба, причиненного окружающей среде Украины», — подчеркнули в ОВА.

более $63 млрд ущерба окружающей среде Украины. Напомним, по данным Управления Стратегических коммуникаций ВСУ, россия нанеслаущерба окружающей среде Украины.

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