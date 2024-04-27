Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба — Finance.ua

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Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба

Казна и Политика
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Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба
Обстрелы Кураховской ТЭС: оценена сумма ущерба, Фото: dtek.com
В результате вражеских обстрелов земельным ресурсам Кураховской ТЭС был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн, еще 1 млн грн ущерб был нанесен окружающей среде.
Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.
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«Государственная экоинспекция в Донецкой области выполнила расчеты размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов Кураховской ТЭС вследствие вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма нанесенного ущерба земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС составляет более 986 миллионов».

Ущерб экологии

Также инспекция выполнила 10 расчетов ущерба из-за загрязнение атмосферного воздуха.
В результате загрязнения воздуха, возникшего из-за боевых действий, общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 1 млн грн.
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Кроме этого, зафиксировано 14 случаев засорения земель Кураховской ТЭС нефтепродуктами и отходами от разрушений в результате постоянных российских обстрелов г. Кухохово.
«Рассчитанный ущерб и в дальнейшем должен стать основанием для взыскания со страны-агрессора всего ущерба, причиненного окружающей среде Украины», — подчеркнули в ОВА.
Напомним, по данным Управления Стратегических коммуникаций ВСУ, россия нанесла более $63 млрд ущерба окружающей среде Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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