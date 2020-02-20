День финансов, 26 февраля: опасения Крумханзля, 500 грн за поздний выход на пенсию, взятка в биткоинах

Среда, 26 февраля: о судьбе ПриватБанка, доплатах за поздний выход на пенсию, и посылках в Китай:

По 500 грн за более поздний выход на пенсию. Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде одобрить надбавки некоторым пенсионерам в размере более 500 грн в месяц, в случае более позднего выхода на пенсию. Отметим, минимальная пенсия по возрасту у лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.

А в это время… Пенсионный фонд обдумывает создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту и дальнейшее развитие других электронных сервисов. Также планируют внедрить систему выдачи электронных листков нетрудоспособности; сервис “Электронная трудовая книжка”; автоматизацию выдачи справок, за которыми чаще всего обращаются граждане.

Обеспокоенность Крумханзля. Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что есть реальный риск возврата банка экс-владельцам. По его словам, если национализацию ПриватБанка отменят, Украине угрожают “бегство капитала” и девальвация гривны.

Отправления в Китай. С 26 февраля “Укрпочта” возобновляет прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

А что если без двойного взимания комиссии? В Украине планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки и запретить банкам самостоятельно устанавливать размер комиссионных вознаграждений. При расчете наличными за жилищно-коммунальные услуги в отделениях банков и других учреждений, осуществляющих прием таких платежей, физические лица дополнительно платят комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка, но минимально составляет 3 гривны за одну услугу.

Взятка в биткоинах. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника структурного подразделения Департамента киберполиции Нацполиции Украины. По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5 тысяч за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужное» заключение компьютерно-технической экспертизы. Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоинах.

Кто окажется самым стойким? Ежегодное награждения лучших банков и банковских продуктов FinAwards уже не за горами. В эту пятницу Finance.ua совместно с порталом Minfin.com.ua объявят лучших из лучших. 28 февраля мы узнаем, кто же из розничных банков Украины самый клиенториентированный, у кого лучшие розничные продукты, системы дистанционного обслуживания, кому принадлежит титул «Лучший руководитель розницы» и кого назовут «Банкиром года». А главное, на FinAwards 2020 зовем не только банкиров. Принять участие в торжественном вечере по случаю награждения может каждый желающий. Достаточно приобрести билет на сайте мероприятия: https://finawards.com.ua/

Не пропустите незабываемый вечер среди профессионалов банковского сообщества.

https://news.finance.ua/ua/news/-/466013/nu-os-i-finish-pidbyttya-pidsumkiv-konkursu-finawards-2020-zaversheno-nastav-chas-peremagaty