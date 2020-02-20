Украинцам планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки.

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В Украине планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки и запретить банкам самостоятельно устанавливать размер комиссионных вознаграждений.
Об этом свидетельствует законопроект №3088 на сайте Верховной Рады.
“При расчете наличными за жилищно-коммунальные услуги в отделениях банков и других учреждений, осуществляющих прием таких платежей, физические лица дополнительно платят комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка, но минимально составляет 3 гривны за одну услугу. Учитывая количество услуг, предоставляемых потребителям, оплата комиссионного вознаграждения существенно влияет на семейные бюджеты украинцев”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, как отмечается, комиссия удерживается с населения дважды, и связано это с тем, что комиссионное вознаграждение за прием и перечисление платежей потребителей уже заложено в тариф поставщика коммунальных услуг.
“Двойное взимание комиссионного вознаграждения с потребителей жилищно-коммунальных услуг является следствием отсутствия правового механизма взимания комиссионного вознаграждения за жилищно-коммунальные услуги”, – объясняет автор проекта закона.
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