0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Украинцам планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки.

Украинцам планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки.

В Украине планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки и запретить банкам самостоятельно устанавливать размер комиссионных вознаграждений.

Об этом свидетельствует законопроект №3088 на сайте Верховной Рады.

“При расчете наличными за жилищно-коммунальные услуги в отделениях банков и других учреждений, осуществляющих прием таких платежей, физические лица дополнительно платят комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка, но минимально составляет 3 гривны за одну услугу. Учитывая количество услуг, предоставляемых потребителям, оплата комиссионного вознаграждения существенно влияет на семейные бюджеты украинцев”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, как отмечается, комиссия удерживается с населения дважды, и связано это с тем, что комиссионное вознаграждение за прием и перечисление платежей потребителей уже заложено в тариф поставщика коммунальных услуг.

“Двойное взимание комиссионного вознаграждения с потребителей жилищно-коммунальных услуг является следствием отсутствия правового механизма взимания комиссионного вознаграждения за жилищно-коммунальные услуги”, – объясняет автор проекта закона.

Как сэкономить на коммуналке 👛

Что предлагают:

  • запретить банкам и другим учреждениям, принимающим и перечисляющим средства за жилищно-коммунальные услуги, самостоятельно устанавливать размер комиссионного вознаграждения;
  • установить для банков и других учреждений комиссию в 1% от общей суммы оплаты за коммунальные платежи;
  • отменить двойное взимание комиссии за жилищно-коммунальные услуги;
  • обязать исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг заключать договоры с банками и другими учреждениями о включении комиссионного вознаграждения банка в состав экономически обоснованных затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг и учета его при установлении тарифов на соответствующие жилищно-коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных трат.
  • В феврале оптовая цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей составит 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.