Украинцам планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки.

В Украине планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки и запретить банкам самостоятельно устанавливать размер комиссионных вознаграждений.

Об этом свидетельствует законопроект №3088 на сайте Верховной Рады.

“При расчете наличными за жилищно-коммунальные услуги в отделениях банков и других учреждений, осуществляющих прием таких платежей, физические лица дополнительно платят комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка, но минимально составляет 3 гривны за одну услугу. Учитывая количество услуг, предоставляемых потребителям, оплата комиссионного вознаграждения существенно влияет на семейные бюджеты украинцев”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, как отмечается, комиссия удерживается с населения дважды, и связано это с тем, что комиссионное вознаграждение за прием и перечисление платежей потребителей уже заложено в тариф поставщика коммунальных услуг.

“Двойное взимание комиссионного вознаграждения с потребителей жилищно-коммунальных услуг является следствием отсутствия правового механизма взимания комиссионного вознаграждения за жилищно-коммунальные услуги”, – объясняет автор проекта закона.

Что предлагают:

запретить банкам и другим учреждениям, принимающим и перечисляющим средства за жилищно-коммунальные услуги, самостоятельно устанавливать размер комиссионного вознаграждения;

установить для банков и других учреждений комиссию в 1% от общей суммы оплаты за коммунальные платежи;

отменить двойное взимание комиссии за жилищно-коммунальные услуги;

обязать исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг заключать договоры с банками и другими учреждениями о включении комиссионного вознаграждения банка в состав экономически обоснованных затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг и учета его при установлении тарифов на соответствующие жилищно-коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных трат.

В феврале оптовая цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей составит 3,95 грн за кубометр (без НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

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