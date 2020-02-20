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Ну вот и финиш! Подведение итогов конкурса FinAwards 2020 завершено. Пришло время побеждать!

Ежегодный конкурс FinAwards 2020, учредителями которого являются популярные сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, на финишной прямой. Остался всего 1 день до объявления результатов конкурса. Уже 28го февраля, в эту пятницу, мы узнаем, кто же из розничных банков Украины самый клиенториентированный, у кого лучшие розничные продукты, системы дистанционного обслуживания, кому принадлежит титул «Лучший руководитель розницы» и кого назовут «Банкиром года»!

В этом году в конкурсе приняли участие 32 банка, среди которых: Креди Агриколь банк, А-Банк, ПУМБ, ОТП, Альфа Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Идея, Пиреус, sportbank, Кредит Днепр, Юнекс Банк, Форвард банк, Конкорд, Укргазбанк, Клиринговый дом, Ощадбанк, Коммерческий индустриальный банк, Приватбанк, ПроКредит банк, monobank | Universal Bank, РВС банк, Глобус, Альянс, Восток, Кредитинвест, Мега банк, Кредобанк, Пивденный, Банк Сич, Bisbank, Агропросперис.

Торжественная церемония награждения состоится в TAO Event Hall по адресу – г. Киев, ул. Бассейная, 2А.

В этом году организаторы обещают грандиозную программу вечера, которая включает:

- Развлекательные конкурсы и много юмора от ведущих церемонии – команды победителей 3-го сезона проекта «Лига Смеха» – ЗАГОРЕЦКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА.

- Угощения от французского шеф-повара.

- Дегустацию эксклюзивных вин марки 46 Parallel Wine.

- Зажигательные выступления первой музыкальной рок-группы, коллектив которой полностью состоит из сотрудников банков – FINdorphine.

- Невероятный вокал от самой харизматичной маленькой конкурсантки 4го сезона шоу ТВ канала 1+1 «Голос дети» – Марии Полищук и потрясающе
талантливой исполнительницы, лаурета огромного количества музыкальных конкурсов, автора альбома собственных песен Екатерины Лимоновой.

- Интеллектуальный батл с ТОП менеджерами банков и возможность посоревноваться за призы от эксклюзивных партнеров мероприятия (Grill do Brasil, Индпошив, Миротель, Vesna, Lamoda, 46 Parallel Wine, другие).

- Самую яркую церемонию награждения и незабываемый вечер среди профессионалов банковского сообщества.

Принять участие в торжественном вечере по случаю награждения победителей конкурса может каждый желающий, приобретя билет на сайте мероприятия: https://finawards.com.ua/

Организатор мероприятия – компания BankOnline.

По материалам Finance.UA
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