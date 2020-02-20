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Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию

Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсию

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде одобрить надбавки некоторым пенсионерам в размере более 500 грн в месяц, в случае более позднего выхода на пенсию.

Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Правительство предлагает ежемесячно доплачивать свыше 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Решение правительства – в случае одобрения парламентом позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера”, – написал Гончарук.

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Сейчас пенсии по категориям и размеру распределяются таким образом:

  • по возрасту (с учетом страхового стажа) – 3064 грн, 75,4% пенсионеров;
  • по инвалидности – 2641 грн, 12,8% от общего количества получателей выплат;
  • в случае потери кормильца – 2916 грн, 5,7% пенсионеров;
  • за выслугу лет – 4500 грн, 5,4% пенсионеров;
  • социальные пенсии (минимальные выплаты по старости тем, кто не имеет стажа) – 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная пенсия по возрасту у лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.
  • Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.
  • 82,7% пенсионеров получают пенсию в 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.
  • Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины.

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По материалам Finance.UA
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