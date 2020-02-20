СБУ задержала киберполицейского, который требовал взятку в биткоинах (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника структурного подразделения Департамента киберполиции Нацполиции Украины, подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5 тысяч за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужное» заключение компьютерно-технической экспертизы.



Фото: СБУ

Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого. Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после зачисления на карту первого «транша» – 24 тысяч гривен.



Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции. Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с Теруправлением ГБР в Хмельницком под процессуальным руководством областной прокуратуры.