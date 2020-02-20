"Укрпочта" возобновила отправления в Китай

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С 26 февраля “Укрпочта” возобновляет прием всех видов экспортных отправлений в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Это стало возможно благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет”, – говорится в сообщении.
Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.
Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
Как отмечается, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышек коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещение товаров через границы и международной торговли. Каких-либо доказательств распространения коронавируса через товары пока не зафиксировано.
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