0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1309 0

Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцам

Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцам

Если национализацию ПриватБанка отменят, Украине угрожают “бегство капитала” и девальвация гривны.

Об этом изданию Financial Times рассказал глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Крумханзл подчеркнул, что есть “реальный риск” возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.

“Для кредиторов и иностранных инвесторов дело ПриватБанка стало индикатором искренности президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реформированию экономики”, – говорится в статье Financial Times.

По словам Крумханзла, если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на 5,5 млрд долларов, то может не получить этих денег.

“Если ситуация пойдет не так, как планировалось, то очень велика вероятность, что Украина не получит денег МВФ”, – подчеркнул он.

Банкир заявляет, что в таком случае доверие к украинскому правительству будет подорвано, и инвесторы начнут выводить свои деньги из страны.

Это, по его словам, будет ударом для финансового сектора и приведет к девальвации гривны.

“Под давлением западных доноров Зеленский заявил, что поддерживает национализацию ПриватБанка, но он был менее категоричен относительно гарантий того, что ее нельзя отменить”, – пишет издание.

“Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую видит он, исходит от его окружения”, – сказал глава правления ПриватБанка.

Справка Finance.ua:

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.