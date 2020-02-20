Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцам

Если национализацию ПриватБанка отменят, Украине угрожают “бегство капитала” и девальвация гривны.

Об этом изданию Financial Times рассказал глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Крумханзл подчеркнул, что есть “реальный риск” возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.

“Для кредиторов и иностранных инвесторов дело ПриватБанка стало индикатором искренности президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реформированию экономики”, – говорится в статье Financial Times.

По словам Крумханзла, если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на 5,5 млрд долларов, то может не получить этих денег.

“Если ситуация пойдет не так, как планировалось, то очень велика вероятность, что Украина не получит денег МВФ”, – подчеркнул он.

Банкир заявляет, что в таком случае доверие к украинскому правительству будет подорвано, и инвесторы начнут выводить свои деньги из страны.

Это, по его словам, будет ударом для финансового сектора и приведет к девальвации гривны.

“Под давлением западных доноров Зеленский заявил, что поддерживает национализацию ПриватБанка, но он был менее категоричен относительно гарантий того, что ее нельзя отменить”, – пишет издание.

“Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую видит он, исходит от его окружения”, – сказал глава правления ПриватБанка.

Справка Finance.ua:

Ранее первичный профсоюз работников ПриватБанка подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует увольнения действующего председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла с должности.